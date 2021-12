Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Konken (ots)

Am Dienstagmittag kommt es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 73-jährige Unfallverursacherin befuhr die B420 in Richtung Konken als sie in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug frontal kollidierte. In Folge dessen musste ein weiterer PKW-Fahrer stark abbremsen, weshalb es zu einem Folgeauffahrunfall kam. Drei Verkehrsunfallbeteiligte wurden teilweise schwerer verletzt und mussten medizinisch stationär versorgt werden. Die Unfallfahrzeuge waren erheblich beschädigt. Die Feuerwehr war mit 25 Kräften im Einsatz und sperrte die B420 für zwei Stunden voll.|pikus

