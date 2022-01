Polizei Steinfurt

POL-ST: Burgsteinfurt, Einbruch in Moschee, Spendenbox gestohlen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntag (09.01.22), 18.00 Uhr, und Dienstag (11.01.22), 09.15 Uhr, auf gewaltsame Weise Zugang zu einer Moschee an der Ochtruper Straße - zwischen Gerichtstraße und Kleppgarten - verschafft. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Gebäude. Außerdem beschädigten sie eine Holztür. Aus dem Büroraum der Moschee entwendeten die Unbekannten unter anderem eine Spendenbox mit Bargeld. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Steinfurt nimmt Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter 02551/15-4115.

