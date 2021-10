Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg - Mülltonnen auf Schulhof angesteckt, Graffitis aufgesprüht

Korbach (ots)

Am Dienstag erstattete die Gesamtschule Battenberg Anzeige bei der Polizei Frankenberg. Unbekannte hatten in der Zeit von Freitagabend (15. Oktober) bis Dienstagmorgen (19. Oktober) zwei blaue Mülltonnen auf dem Schulhof in Brand gesetzt. Außerdem beschmierten die Unbekannten eine Hauswand und einen Abzugsschacht der Sporthalle mit Graffiti.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0.

