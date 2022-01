Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Nordwalde, Rheine, mehrere Mülltonnenbrände

Kreis Steinfurt (ots)

In Lengerich, Nordwalde und in Rheine haben in der Nacht zu Dienstag (11.01.22) beziehungsweise am Dienstagabend jeweils Mülltonnen gebrannt. In Lengerich wurde am Dienstagabend gegen 20.09 Uhr an der Bogenstraße ein Restmüllcontainer durch eine Hitzeentwicklung im Inneren beschädigt. Der Container schmolz. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein geringer Sachschaden. In Nordwalde gerieten in der Nacht zu Dienstag, gegen 03.00 Uhr, mehrere an einer Hauswand abgestellte Mülltonnen an der Straße Woort in Brand. Die Ursache ist unklar. Die Tonnen brannten komplett ab. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden. Und in Rheine stellte eine Zeugin am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr brennende Mülltonnen an der Butterstraße fest. Sie rief die Feuerwehr. Laut Zeugin befanden sich zwei Personen in der Nähe der Abfallcontainer. Sie sprach die beiden an - daraufhin verließen sie den Brandort. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Zeugin hatte darüber hinaus einen lauten Knall aus einer der Mülltonnen vernommen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen, für Lengerich unter 05481/9337-4515, für Nordwalde in Greven unter 02571/928-4455 und für Rheine unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell