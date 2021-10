Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Unbekannte brechen in Café ein - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Frühstückscafé an der Duisburger Straße im Bereich der Auffahrt Neumühl zur A42. Die Täter schlugen zwischen Dienstagnachmittag (19. Oktober, 14 Uhr) und Mittwochmorgen (20. Oktober, 4:50 Uhr) zu. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Cafés gemacht hat, wird gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden.

