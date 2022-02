Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Deute: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Gudensberg-Deute

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 12.02.2022, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr Schmuck und Bargeld erbeuteten unbekannte Täter am Samstag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Wolfershäuser Weg. Die Täter brachen die Eingangstür auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume in verschiedenen Etagen und stahlen vorgefundenes Bargeld und Schmuckstücke aus verschlossenen Boxen und Sparbüchsen. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

