Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Einbruch in Wohnhaus - geringer Sachschaden

Homberg (ots)

Homberg

Einbruch in Wohnung Tatzeit: 11.02.2022, 23:00 Uhr In ein Wohnhaus in der Untergasse brachen unbekannte Täter am späten Freitagabend ein und verursachten hierbei 100,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich auf den Hinterhof des Grundstücks und brachen dort eine Tür auf. Anschließend betraten sie das Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell