Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einbruchdiebstahl am Bahnhof Kenzingen

Kenzingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in den Kiosk am Bahnhof Kenzingen eingebrochen und Getränke gestohlen. Über die Täterschaft liegen bislang keine Erkenntnis vor.

In der Zeit zwischen 20 Uhr am Samstag, den 05. Februar 2022 und 09:30 Uhr am Sonntag, den 06. Februar 2022 wurde in den Kiosk am Bahnhof in Kenzingen eingebrochen. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurden Getränke im Wert von 23 Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens an der beschädigten Tür ist noch nicht bekannt. Die Bundespolizei hat wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell