Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Haltepunkt Stetten

Lörrach (ots)

Eine Streife der Bundespolizei konnte am Haltepunkt Lörrach-Stetten einen 22-Jährigen festnehmen, der mit zwei Haftbefehlen gesuchte wurde. Weil der Mann die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Dienstagvormittag (01.02.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 22-Jährigen am S-Bahnhaltepunkt Lörrach-Stetten. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte wurde er zur Feststellung seiner Identität zum Bundespolizeirevier Lörrach verbracht. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke konnten neben der Identität des deutschen Staatsangehörigen, auch zwei offene Haftbefehle festgestellt werden. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis war der 22-Jährige in einem Fall zu einer Geldstrafe von 800 Euro und in einem weiteren Fall zu einer Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro verurteilt worden. Da der Gesuchte die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der insgesamt 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell