POL-BI: E-Bike-Fahrer fährt Rad fahrendes Kind an und flüchtet

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Sennestadt - Am Freitagnachmittag, gegen 14:40 Uhr kam es auf der Verler Straße in Sennestadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Die 11-Jährige fuhr auf ihrem Fahrrad, begleitet von einem weiteren Kind, auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Verler Straße in Richtung Paderborner Straße. Von hinten näherte sich ein E-Bike-Fahrer, der die Kinder anrief, an die Seite auszuweichen, dabei aber selbst nicht anhielt und beim Passieren der Kinder die 11-Jährige touchierte. Das Kind kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der E-Bike-Fahrer flüchtete im Anschluss ohne anzuhalten vom Unfallort. Dieser wird beschrieben wie folgt: Schwarzes T-Shirt, graue Jogginghose, Bartträger. Hinweise zum Flüchtigen und dem Unfallhergang nimmt die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521/545-0 entgegen.

