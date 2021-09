Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210920.5 Kiel: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Seit Freitag befinden sich zwei 40 und 26 Jahre alte Männer in Untersuchungshaft, da sie in dringendem Tatverdacht stehen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Einbruchsversuch in eine Tankstelle in der Innenstadt begangen zu haben.

Nach jetzigem Erkenntnisstand sollen die beiden Männer gegen 02:50 Uhr versucht haben, in die Tankstelle in der Ringstraße einzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch, so dass die Täter zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof flüchteten. Ein Zeuge, der den Einbruchsversuch bemerkte, informierte über 110 die Polizei. Die Einsatzleitstelle entsandte mehrere Streifenwagen aller Reviere und informierte parallel die Bundespolizei.

Beamte des Bezirksreviers und der Bundespolizei konnten wenig später die beiden Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Sie kamen ins Polizeigewahrsam und wurden Freitagnachmittag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die beiden wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich bekannten Männer Untersuchungshaftbefehle, die sofort vollstreckt wurden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei.

Matthias Arends

