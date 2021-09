Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210920.4 Kiel: Zeugen nach zwei versuchten Raubüberfällen gesucht

Kiel (ots)

Freitag kam es in den Stadtteilen Schreventeich und Ellerbek zu zwei versuchten Raubüberfällen auf Geschäfte. In beiden Fällen flüchteten die Täter ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 17:15 Uhr betrat ein jugendlich aussehender Täter einen Blumenladen im Hasseldieksdammer Weg 40 und forderte nach Angaben der Angestellten unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Nachdem sie ihm dieses nicht ausgehändigt habe, sei er er in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter mit südländischem Erscheinungsbild soll etwa 16 bis 20 Jahre alt und etwa 165 cm groß sein und schwarze Kleidung getragen haben.

In den Abendstunden fand ein weiterer versuchter Raubüberfall auf eine Discounter-Filiale im Ostring 232 statt. Nach Angaben der Angestellten befanden diese sich nach Ladenschluss gegen 20:45 Uhr noch auf dem Gelände des Marktes, als zwei bewaffnete Personen an sie herangetreten seien und in das Gebäude gedrängt hätten. Hier hätten die beiden Männer die Öffnung des Tresors verlangt, was allerdings aus technischen Gründen nicht möglich gewesen sei. Anschließend seien die beiden Täter zu Fuß in Richtung Werftpark geflüchtet.

Einer der Männer soll etwa 30-40 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Sein Komplize soll ca. 45-50 Jahre alt und etwa 165 cm groß sein. Beide sollen Caps und eine OP-Maske getragen haben. Nach Angaben der Angestellten hatten beide ein deutsches Erscheinungsbild.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Angaben zu den Taten beziehungsweise Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell