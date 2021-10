Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer zerkratzt sechs Fahrzeuge

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen einen Mann, der am Donnerstag, 30.09.2021, mehrere Pkw an der Große-Kurzfürsten-Straße zerkratzte.

Eine Anwohnerin beobachtete um 16:00 Uhr einen Mann, der auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Mindener Straße dicht an den geparkten Autos fuhr. Außerdem erkannte sie, dass der Radfahrer einen Gegenstand in der Hand hielt und damit die Seite eines schwarzen VW Polo zerkratzte. Nachdem sie mit einer betroffenen Nachbarin gesprochen hatte, informierte die Bielefelderin die Polizei.

Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass fünf weitere Fahrzeuge beschädigt waren, die am rechten Fahrbahnrand zwischen der Mindener Straße und der Arndtstraße geparkt worden waren. An einem roten Suzuki Swift, einem grauem 1er BMW, einem braunen Ford Focus, einem schwarzen Seat Ibiza und einem schwarzen Ford Tourneo waren frische Kratzspuren an der Beifahrerseite.

Der Tatverdächtige war zwischen 35 und 40 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er hatte kurze Haare und trug eine helle Jeans und ein Strickjackenoberteil. Er führte einen roten Rucksack mit sich und fuhr auf einem älteren, silbernen Herrenfahrrad.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell