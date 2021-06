Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Exhibitionist an der Xantener Südsee

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am Dienstag zeigte sich ein Unbekannter zwei 19-jährigen Xantenerinnen am Ufer der Xantener Südsee (im Bereich des Vossekuhlsweg) gegen 13.00 Uhr in schamverletzender Weise.

Der Exhibitionist flüchtete anschließend auf einem schwarzen Fahrrad in Richtung Lüttingen.

Beschreibung:

40 - 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, durchtrainierte Figur, sonnengebräunte Haut. Der Unbekannte trug eine blaue Jeansbadehose und eine grüne Kappe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell