POL-BI: Räuber geht leer aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - An der Senner Straße verschwand am Donnerstag, 30.09.2021, ein Unbekannter ohne Beute in Richtung Stadtring. Er hatte zuvor eine Angestellte in einem Kiosk bedroht und Geld von ihr gefordert.

Gegen 17:55 Uhr betrat ein Mann das Geschäft in Nähe der Winterberger Straße und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Sie konnte die Forderung des Räubers nicht erfüllen, weil sie ihm mehrfach verdeutlichte, dass sie nur über eine kleine Summe Wechselgeld verfüge. Daraufhin entfernte sich der Mann fußläufig vom Tatort.

Die Mitarbeiterin beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann war circa 180 cm groß, sehr schlank und hatte ein schmales Gesicht. Er soll ein südländisches Aussehen besitzen. Er hatte die Kapuze seines dunklen Kapuzenpullis aufgesetzt und trug eine dunkle weite Hose und einen dunklen Mundschutz.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

