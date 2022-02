Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falsches Dokument festgestellt

Freiburg (ots)

Durch Kräfte der Bundespolizei konnte ein 34-Jähriger mit einer gefälschten Identitätskarte festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Montagmittag (31.01.2022) kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 34-Jährigen im Freiburger Stadtteil Stühlinger. Dabei wies sich der Mann mit einer italienischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung stellten die Kräfte Fälschungsmerkmale am ausgehändigten Dokument fest. Der 34-Jährige räumt daraufhin ein das Dokument in Italien gekauft zu haben, um in Deutschland arbeiten zu können, was er als tunesischer Staatsangehöriger nicht könne. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des Mannes bestätigten seine Identität. Er war 2015 erstmals nach Deutschland eingereist und 2018 nach Ablehnung seines Asylantrages nach Unbekannt verzogen. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und Aufenthalt sowie Urkundenfälschung wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt und der Mann an die Ausländerbehörde weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell