BPOLI-WEIL: Verurteilter begleicht Schuld und entgeht Haftstrafe

Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ein 36-Jähriger vor über zwei Jahren von einem Gericht verurteilt. Gezahlt hat der Gesuchte die Strafe nie, deswegen wurde er mit Haftbefehl gesucht. Nun ging er der Bundespolizei ins Netz und konnte durch die Zahlung von über 2000 Euro einer Haftstrafe entgehen.

Am späten Sonntagabend (30.01.2022) führte eine Streife der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein, Kontrollen durch. Dabei überprüften die Kräfte einen 36-Jährigen, der sich auf der Fahrt von Frankreich nach Deutschland befand. Eine Überprüfung der Personalien des serbischen Staatsangehörigen mit dem Fahndungssystem ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der Gesuchte bereits im Jahr 2019, zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro verurteilt worden, ersatzweise drohte ihm eine 24-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Gezahlt hatte der Mann die verhängte Summe jedoch nie, weswegen ihn das Gericht mit Haftbefehl suchte. Die Festnahme durch die Bundespolizei konnte der Gesuchte durch Bezahlung der Geldstrafe vor Ort abwenden und durfte anschließend seine Reise fortsetzen.

