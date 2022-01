Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann will sich im Freiburger Hauptbahnhof eine Zigarette anzünden und löst Polizeieinsatz aus

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein alkoholisierter Mann zündete an einem Stehtisch vor einer Bäckereifiliale im Freiburger Hauptbahnhof eine Plastikblume an und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Eine Mitarbeiterin konnte das Feuer löschen. Eigentlich wollte sich der Mann nur seine Zigarette anzünden.

Der Grund warum ein 52-jähriger deutscher Staatsangehöriger am frühen Samstagabend (29.01.2022), eine auf einem Stehtisch platzierte Plastikblume anzündete, war für eine Streife der Bundespolizei nicht alltäglich und kurios zugleich. Nachdem die Bundespolizei gegen 18:00 Uhr zu einem Einsatz im Freiburger Hauptbahnhof gerufen wurde, traf sie auf einen offensichtlich alkoholisierten Mann, der nach Mitteilung der Bahnmitarbeitenden eine Plastikblume angezündet haben soll. Der Mann gab in einer Befragung an, eine Zigarette gedreht zu haben und beim Versuch diese anzuzünden, habe er die Blume versehentlich in Brand gesetzt. Eine Mitarbeiterin der Bäckereifiliale konnte die in Brand stehende Vase mit der Plastikblume löschen. Am Stehtisch entstand ein Schaden durch das "Einbrennen" des verbrannten Plastiks. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 1,56 Promille. Er wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell