POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbrecher stehlen Kasse aus Geschäft

Einbruch in Geschäft Tatzeit: 10.02.2022, 01:30 Uhr Eine Registrierkasse mit Bargeld stahlen unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Die Täter zerstörten den Glaseinsatz der Eingangstür mit einem Stein und gelangten anschließend in die Geschäftsräume. Hier stahlen sie eine Registrierkasse mit Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter in Richtung Wagnergasse. Von den beiden männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide sind zwischen 175 und 180 cm groß. Ein Täter trug eine hellblaue Jacke und eine helle Jeans, sowie eine Kapuze über dem Kopf. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass er ebenfalls eine Kapuze über dem Kopf trug. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

