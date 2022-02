Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein-Kirchberg: Brand einer Gartenhütte

Homberg (ots)

Niedenstein-Kirchberg

Brand einer Gartenhütte Brandzeit: 09.02.2022, 03:40 Uhr Am frühen Morgen kam es in der Metzer Straße zum Brand einer Gartenhütte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Ein Zeuge wurde zur angegebenen Zeit durch ein lautes Explosionsgeräusch geweckt. Als er nach der Ursache des Knalls schaute, stellte er fest, dass eine nahe Gartenhütte brannte. Der Brand der Blechhütte wurde später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Die Hütte und deren Inhalt, u. a. zwei E-Bikes, wurden bei dem Brand beschädigt. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell