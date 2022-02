Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei an Grillhütte und Sportlerheim

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.02.2022:

Borken-Arnsbach

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Tatzeit: Freitag, 04.02.2022, 00:00 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 08:45 Uhr

Grillhütte und Sportlerheim wurden durch Unbekannte mit Farbe beschmiert.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04.-05.02.2022) haben unbekannte Täter die Grillhütte sowie das Sportlerheim (SV Schwarz-Weiß Arnsbach 1921 e. V.) in der Kerstenhausener Straße in Borken-Arnsbach mit Farbe beschmiert. Großflächig wurden mit schwarzer Farbe Schriftzüge und Zahlen auf die Fassade und auch über die Türen gesprayt. Nach ersten Schätzungen ist dadurch ein Schaden in Höhe von 2500,- EUR entstanden.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell