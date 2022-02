Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte beschädigen Zaun einer Schule - 1500,- EUR Schaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.02.2022:

Schwalmstadt-Treysa

Sachbeschädigung eines Zaunes an Schule

Tatzeit: Sonntag, 06.02.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 07.02.2022, 19:30 Uhr

In der Zeit von Sonntag auf Montag (06./07.02.2022; 20:00 Uhr bis 19:30 Uhr) wurde durch unbekannte Täter an einer Schule in der Pestalozzistraße im Treysa ein Zaun beschädigt.

Hierbei wurden durch die unbekannten Täter insgesamt vier Zaunelemente gewaltsam angegangen und dadurch so stark beschädigt, dass teilweise sogar die Bodenverankerungen herausgerissen waren. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 06691/943-0.

