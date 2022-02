Polizei Homberg

POL-HR: Taschendiebe in Lebensmittelmärkten unterwegs - Bargeld erbeutet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.02.2022:

Homberg

Diebstahl von Geldbörsen in Lebensmittelmärkten

Zeit: Freitag, 04.02.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 04.02.2022, 16:30 Uhr

Unbekannte Täter stehlen Geldbörsen in Lebensmittelmärkten.

Am Freitag (04.02.2022) stahlen unbekannte Täter zwei Geldbörsen der Kunden*innen in Lebensmittelmärkten in der Hersfelder Straße sowie in der Kasseler Straße in Homberg. In einem Fall wurde die Geldbörse aus einer Jackentasche und in dem anderen Fall aus dem mitgeführten Rucksack der geschädigten Kunden*innen gestohlen. Insgesamt gelang es den unbekannten Tätern so Bargeld im unteren dreistelligen Bereich zu erbeuten.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Verhaltenshinweise:

- Tragen Sie die Geldbörse immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen sowie Rucksäcke verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Legen Sie die Geldbörse nicht oben in eine Einkaufstasche, einen Einkaufskorb oder den Einkaufswagen - Lassen Sie Ihre mitgeführte Tasche nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück; z. B. während Sie nach den verschiedenen Lebensmitteln suchen - Falls Sie während Ihres Einkaufes verdächtige Wahrnehmungen machen, scheuen Sie sich nicht das Personal der Lebensmittelmärkte anzusprechen oder informieren Sie gleich die Polizei - Achten Sie auch außerhalb der Lebensmittelmärkte; z. B. beim Einräumen der Lebensmittel in den Kofferraum des Pkw auf Ihre mitgeführten Wertgegenstände

Weitere Informationen zum Thema auch unter www.polizei-beratung.de

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell