Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Trickdiebe stehlen Handtasche einer 72-Jährigen

Homberg (ots)

Fritzlar

Trickdiebstahl von Handtasche Tatzeit: 03.02.2022, 17:15 Uhr Eine Handtasche mit Bargeld stahlen unbekannte Trickdiebe am gestrigen Nachmittag einer 72-jährigen Edertalerin auf dem Parkplatz des Domstadt-Centers. Die 72-Jährige war mit dem Einladen ihrer Einkäufe in ihren Pkw beschäftigt, als sie von einer Frau in ein Gespräch verwickelt wurde. Während des Gesprächs stahl ein unbekannter Täter die Handtasche der abgelenkten 72-Jährigen aus deren Einkaufwagen. Die Handtasche wurde kurz darauf im Fritzlarer Stadtgebiet aufgefunden. Das zuvor enthaltene Bargeld hatten die Täter gestohlen. Von der Frau, welche die 72-Jährige abgelenkt hatte liegt folgende Beschreibung vor: Sie ist ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß und hat dunkelblonde lange Haare. Von der Bekleidung ist bekannt, dass sie ein Stirnband oder Tuch auf dem Kopf trug. Sie fuhr einen weißen Kleinwagen mit FZ-Kennzeichen. Von dem Dieb der Handtasche liegt keine Beschreibung vor. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

