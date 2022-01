Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Wolfershausen: Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomaten auf

Homberg (ots)

Felsberg-Wolferhausen

Fahrkartenautomat aufgesprengt Tatzeit: 31.01.2022, 03:23 Uhr Sachschaden in Höhe von 25.000,- Euro entstanden bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in der Nähe des Bahnhofs Wolfershausen. Die Täter begaben sich zu dem Fahrkartenautomaten, welcher sich an einem Fußweg in der Nähe der Fulda befindet. Hier sprengten die Täter den Automaten mit unbekannten Mitteln auf. Durch die Explosion wurden Teile des Automaten bis zu 30 Meter weit geschleudert. Aus dem aufgesprengten Automaten entnahmen die Täter das Scheingeld aus der Kasse und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tat erfolgte vermutlich am heutigen Morgen um 03:23 Uhr. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

