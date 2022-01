Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Ladendieb nach kurzer Flucht festgenommen

Homberg (ots)

Homberg

Flüchtiger Ladendieb festgenommen Tatzeit: Samstag, 29.01.2022, 16:11 Uhr Ein 38-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz stahl am Samstagnachmittag Lebensmittel im Wert von 54 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der August-Vilmar-Straße. Nach kurzer Flucht nahmen ihn die alarmierten Polizisten fest. Aufgrund bestehende Haftbefehle wurde er in eine Haftanstalt eingeliefert. Ein Zeuge in dem Lebensmittelmarkt bemerkte, wie der 38-Jährige mit vollen Einkaufstaschen das Geschäft durch den Eingangsbereich verließ, ohne die Ware zuvor bezahlt zu haben. Nach Ansprechen durch Mitarbeiter des Geschäftes flüchtete der 38-Jährige mit dem Diebesgut. Er wurde kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen und festgenommen. Das Diebesgut ließ er auf der Flucht zurück, es durch Mitarbeiter des Marktes gesichert. Bei der Personenüberprüfung des 38-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn noch zwei Haftbefehle bestanden. Daraufhin wurde er umgehend in eine Haftanstalt eingeliefert. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell