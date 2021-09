Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Aldingen-Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) Reifen zerstochen - Zeugen gesucht (30.08.-31.08.2021)

Aldingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Dacia, die in der Zeit von Montag, 23.00 Uhr, bis Dienstag, 11.45 Uhr, in der Jahnstraße, Höhe Hausnummer 3, verübt worden ist. Ein bislang unbekannter Täter hat an dem Fahrzeug den hinteren rechten Reifen zerstochen und einen Schaden von rund 100 Euro verursacht. Personen, die im fraglichen Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

