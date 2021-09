Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Mindersdorf

Landkreis Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (01.09.2021)

Hohenfels (ots)

Bei einem Unfall verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 6107 bei Mindersdorf. Ein 56-jähriger Hondafahrer kam alleinbeteiligt in einer Linkskurve zu Fall und rutschte auf eine Grünfläche rechts neben der Straße. Dabei zog sich der Mann eine Beinverletzung zu. Ein Krankenwagen bracht ihn in eine Klinik. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

