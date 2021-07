Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210714-3: Zwei Verletzte nach Brand in städtischer Unterkunft

Frechen (ots)

Die Polizei Rhein-Erft hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Dienstagabend (13. Juli) hat an der Norkstraße in Frechen gegen 23.30 Uhr ein Zimmer im ersten Stock einer städtischen Unterkunft gebrannt. Durch die dabei entstandene Rauchgasausbreitung wurde ein Bewohner (34) schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen in eine Uniklinik. Ein weiterer Bewohner (49) erlitt leichte Verletzungen.

Nach Ende der Löscharbeiten beschlagnahmten Polizisten den Brandort. Die Brandermittler der Polizei Rhein-Erft untersuchen diesen bereits am Vormittag. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen und die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei hat einen Sachverständigen beauftragt ein Gutachten zu erstellen. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar.

Nach derzeitigem Sachstand war der Bewohner des betroffenen Zimmers zum Brandzeitpunkt nicht in dem Gebäude.

Während der Brandbekämpfung begleiteten Feuerwehrleute einige Bewohner nach draußen. Mitarbeiter der Stadt Frechen versorgten die Bewohner. Sie sind derzeit in einer Notunterkunft untergebracht. (sc)

