Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Kontrolle der Corona-Schutzmaßnahmen im Öffentlichen Personennahverkehr Kontrollzeit: 26.01.2022, 08:30 Uhr bis 26.01.2022, 14:00 Uhr Am gestrigen Tag führten Polizisten der Polizeistation Schwalmstadt Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen im Öffentlichen Personennahverkehr durch. Die Polizisten kontrollierten an mehreren Bushaltestellen im südlichen Schwalm-Eder-Kreis, wobei der Schwerpunkt bei der Bushaltestelle am Bahnhof in Treysa war. Insgesamt wurden 83 Personen kontrolliert, welche aus Bussen ausstiegen. Drei der kontrollierten Personen konnten keinen 3G-Nachweis erbringen, gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

