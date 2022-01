Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter legen präparierte Fleischstücke aus - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Homberg

Präparierte Fleischstücke aufgefunden - Polizei ermittelt Tatzeit: 30.01.2022, 09:52 Uhr Unbekannte Täter legte im Bereich Stellbergsweg/ Grüner Weg Fleischstücke mit Reißnägeln aus. Ein Zeuge ging gestern Vormittag mit seinem Hund im Bereich Stellbergsweg spazieren. Dem Zeugen fiel hierbei ein Stück Wurst auf, welches am Wegesrand zu einer dortigen Grünanlage lag. Bei genauerer Betrachtung des Wurststückes stellte der Zeuge fest, dass sich in dem Wurststück Reißnägel befanden. Ein weiteres, auf die gleiche Art präpariertes Wurststück fand er ein Stück weiter am Wegesrand auf. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, welche die präparierten Wurststücke sicherstellte. Ein Strafverfahren wegen des Versuchs der Sachbeschädigung ist eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist bisher noch kein Tier durch solch einen "Köder" verletzt worden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell