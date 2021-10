FW Dresden: Wohnungsbrand mit Verletzten

Feuerwehr Dresden

Wann: 8. Oktober 2021 07:10 Uhr Wo: Bautzner Straße

Aus noch unbekannter Ursache ist es heute Morgen zu einem Brand in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Passanten machten die Besatzung eines Kommandowagens, der zufällig am Albertplatz verkehrsbedingt halten musste, auf eine Rauchentwicklung aus einem Fenster der Brandwohnung aufmerksam. Die Kräfte begaben sich sofort zu diesem Gebäude und retteten den Mieter der Wohnung ins Freie. Außerdem begannen sie mit der Evakuierung der restlichen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Objekt. Kurz darauf trafen weitere alarmierte Kräfte ein und begannen mit der Brandbekämpfung. Während über eine Drehleiter ein Außenangriff vorgetragen wurde, führten mehrere Trupps unter Atemschutz mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung in der Wohnung durch. Der Brand ist mittlerweile gelöscht und es finden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen statt. Durch den U-Dienst werden die Nachbarwohnungen auf Rauchgaseintritt kontrolliert. Der Organisatorische Leiter Rettungsdienst koordiniert parallel dazu die Versorgung von insgesamt 16 Personen, welche mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Notarzt vorgestellt werden. Eine männliche Person sowie zwei Einsatzkräfte wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die restlichen Personen werden ambulant am Ort versorgt. Im Bereich des Alberplatzes kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz sind derzeit etwa 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, zahlreicher Rettungswachen, der A-Dienst, der U-Dienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der Pressesprecher.

