Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Dachstuhlbrand

Dresden (ots)

Wann: 4. Oktober 2021 16:15 Uhr Wo: Bautzer Landstraße

Die Feuerwehr Dresden ist derzeit mit zahlreichen Kräften bei einem ausgedehnten Dachstuhlbrand in Dresden-Weißig im Einsatz. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung weithin sichtbar. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses auf einer Fläche von etwa 10m x 40m im Vollbrand. Es wurde sofort ein aggressiver Löschangriff vorgetragen. Dazu wurde eine Riegelstellung aufgebaut, um weitere Gebäudeteile vor dem Übergriff der Flammen zu schützen. Neben mehreren Trupps im Innenangriff wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, über welche die Brandbekämpfung von außen durchgeführt wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass bislang keine Verletzten zu beklagen sind. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Die Restlöscharbeiten werden sich noch geraume Zeit hinziehen. Der Abrollbehälter Atemschutz wurde nachgefordert, um ausreichend Nachschub an Atemschutztechnik vorzuhalten und kontaminierte Einsatzbekleidung auszutauschen. Im Einsatz sind der Zeit etwa 50 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Striesen, der A-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Weißig. Die Bautzner Landstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten momentan gesperrt.

