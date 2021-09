Feuerwehr Dresden

FW Dresden: mehrere Verletzte nach Unfall mit einer Kartoffelrodemaschine

Dresden (ots)

Wann: 26. September 2021 12:40 - 14:30 Uhr Wo: Zum Schwarm

Bei einem Unfall mit einer Kartoffelrodemaschine sind insgesamt fünf Kinder leicht verletzt wurden. Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde ein Unfall mit mehreren einklemmten Personen gemeldet. Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Kräften zur Einsatzstelle alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache war das Fahrzeug umgekippt, wobei mehrere Personen unter dem Erntegut verschüttet wurden. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, waren vier der fünf Kinder bereits befreit. Ein fünftes Kind wurde durch die Feuerwehr gerettet und ebenfalls dem Rettungsdienst übergeben. Die leicht verletzten Kinder wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte zahlreicher Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, mehrerer Rettungswachen sowie die Stadtteilfeuerwehr Brabschütz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell