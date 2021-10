FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 5. Oktober 2021

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 5. Oktober 2021

Dresden

Der Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 219 Mal alarmiert. In 71 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 210 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde zu vier Brandeinsätzen und in 15 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu zwei Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Fahrer eines LKW wird bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Wann: 5. Oktober 2021 09:35 - 11:24 Uhr Wo: BAB 4 DD-Erfurt

Bei einem Verkehrsunfall zweier LKW zwischen den Anschlussstellen Hellerau und Wilder Mann wurde der Fahrer des auffahrenden LKW im Fahrerhaus zwischen Sitz und Lenksäule mit dem rechten Bein eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien. Der Fahrer des anderen LKW blieb unverletzt. Der Fahrer wurde durch den Notarzt erstversorgt und im Anschluss mit Unterstützung durch hydraulische Rettungsgeräte aus dem Fahrerhaus gerettet. Gleichzeitig wurde ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die BAB 4 in Richtung Erfurt durch die Polizei gesperrt werden. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf.

Rauchentwicklung in einer Wohnung

Wann: 5. Oktober 2021 13:07 - 15:49 Uhr Wo: Schlüterstraße

Über die öffentliche Rufnummer der Feuer- und Rettungswache (FuRW) Striesen meldete eine Familie eine Rauchentwicklung im Badezimmer ihrer Wohnung unmittelbar gegenüber der FuRW Striesen. Daraufhin begaben sich zufällig von einem Einsatz zurückkehrende Einsatzkräfte zu Fuß sofort zur Lageerkundung und bestätigen die Rauchentwicklung. Daraufhin wurde der Rest des Striesener Löschzuges durch die Integrierte Regionalleitstelle Dresden alarmiert. Die Erkundung ergab, dass sich durch eine defekte Halogen-Hochvoltleuchte, Rollen von Toilettenpapier entzündet hatten und vermutlich seit mehreren Stunden vor sich hin schwelten. Die Rollen wurden entfernt, abgelöscht und der betroffene Bereich belüftet. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 16 Kolleginnen und Kollegen der FuRW Striesen. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr daraufhin, dass zur Meldung eines Brandes bzw. im Notfall immer der Notruf 112 gewählt werden muss!

Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person

Wann: 5. Oktober 2021 18:58 - 21:34 Uhr Wo: Langebrücker Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache war ein PKW Skoda Octavia auf der Langebrücker Straße in Richtung Dresden frontal gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum geprallt. Dabei wurde der Fahrer verletzt und konnte sich aus dem Fahrzeug nicht befreien. Ein weiterer am Unfall beteiligter PKW Skoda stand ca. 50 Meter entfernt in Richtung Langebrück. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die ersteintreffende Stadtteilfeuerwehr sicherte die Unfallstelle und leuchtete diese aus. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde der Patient im PKW erstversorgt. Der eingeklemmte Fahrer des Fahrzeuges wurde schonend gerettet. Dazu wurden die B-Säule und die Fahrertür des PKW mittels hydraulischem Gerät entfernt. Er wurde nach der Befreiung aus dem Fahrzeug mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer des Einsatzes musste die Langebrücker Straße durch die Polizei gesperrt werden. Diese hat im Zuge der Unfallaufnahme die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Neustadt, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Langebrück.

