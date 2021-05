Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Hochwertiger BMW gestohlen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen gegen 02:40 Uhr einen hochwertigen BMW vor einem Wohnanwesen in der Ringstraße in Karlsdorf gestohlen. Vermutlich durch Überwinden des elektronischen Schlosses war der schwarze BMW X6 mit dem amtlichen Kennzeichen KA-MK 4285 in die Hände der Autodiebe gelangt. Der Wert des Fahrzeugs liegt laut Angaben des Eigentümers bei circa 60.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber hierzu werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721-666 5555 in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe rät weiterhin Besitzern von Autos mit Keyless-Go-Systemen folgende Verhaltenstipps:

Stellen Sie, wenn möglich, hochwertige Fahrzeuge in einer abschließbaren Garage ab.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges nach, ob für Ihr Pkw der Komfortzugang deaktiviert werden kann und nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Ihr Fahrzeug außerhalb einer verschließbaren Garage abstellen.

Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

Verwenden Sie bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs Hüllen oder Behältnisse, um das Funksignal abzuschirmen. So können beispielsweise Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie oder Schlüsseltresore über das Internet oder im Fachhandel erworben werden.

Sichern Sie ihr Fahrzeug durch zusätzlichen optischen oder akustischen Alarm, der Diebe bei ihrer Arbeit stört oder abschreckt.

Autodiebe gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Je länger es dauert, ein Fahrzeug zu öffnen und zu entwenden, umso unwahrscheinlicher wird der Fahrzeugdiebstahl. Machen Sie es daher den Dieben schwer und installieren Sie beim Abstellen des Fahrzeugs mechanische Diebstahlsicherungen, wie zum Beispiel die klassische Lenkradkralle, eine Gangschaltungs- oder auch Pedalsperre.

