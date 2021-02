Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 40-jähriger Mann betrat am 25.02.21, gegen 12:35 Uhr, einen Getränkemarkt in der Wiesenstraße, obwohl für ihn in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen war. Er schlug auf einen Mitarbeiter des Marktes ein und schubste und bespuckte einen weiteren Mitarbeiter. Es wurde eine Strafanzeige erstattet sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da er sich ohne Mund-/Nasenbedeckung im Markt aufhielt.

