Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Containern

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 24.02.21, 16:00 Uhr, bis zum 25.02.21, 07:30 Uhr, gewaltsam in den Keller des alten Lokschuppens in der Ladestraße ein. Anschließend öffneten sie gewaltsam auf dem Grundstück stehende Container und entwendeten aus dem Inneren zwei Felgensätze. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 2.000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell