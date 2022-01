Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Altenbrunslar: Unbekannte Täter beschädigen Grabstein und Sandsteinmauer

Homberg (ots)

Felsberg-Altenbrunslar

Sachbeschädigung an Grabstein und Sandsteinmauer Tatzeit: 29.01.2022, 23:08 Uhr Am späten Samstagabend beschädigten mindestens vier Täter auf dem Friedhof in der Ellenberger Straße einen Grabstein und eine Mauer des dortigen Bahnviadukts. Die Täter begaben sich auf das Friedhofsgelände und beschädigten dort mit einem Hammer ein Symbol (Eisernes Kreuz), welches sich auf einem Grabstein befindet. Zudem besprühten die Täter den Grabstein an Vorder- und Rückseite mit roter Farbe. Unweit des Friedhofs wurde auf die Sandsteinmauer des dortigen Bahn-Viadukts ebenfalls ein Spruch mit schwarzer Sprühfarbe gesprüht. Von einem Zeugen wurden mindestens vier jugendliche/ heranwachsende Personen bemerkt. Es soll sich um drei männliche und eine weibliche Person handeln. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.-Nr.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

