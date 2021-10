Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211025 - 1277 Bundesautobahn 661: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 24. Oktober 2021, gegen 20.20 Uhr, befuhr der Fahrer eines Audi das Gelände einer Tankstelle an der BAB 661, kurz vor der Anschlussstelle Bad Homburg, in Fahrtrichtung Egelsbach.

Dort stieß er gegen die Zapfsäule, betankte aber noch seinen Wagen und ließ den Kraftstoff durch seine Mitfahrerin bezahlen. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später konnte der beschädigte Pkw in der Nähe der Halteranschrift im Frankfurter Nordend parkend aufgefunden werden. Nach erfolgter Anordnung wurde die Wohnung des 41-jährigen Halters durchsucht, nachdem zuvor auf Klingeln nicht geöffnet worden war. Der Beschuldigte erschien, kurz nachdem der Schlüsseldienst die Tür geöffnet hatte. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

