Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Unbekannte Täter sprühen Hakenkreuz und Schriftzug an Gebäudewand

Homberg (ots)

Borken

Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund Tatzeit: 28.01.2022, 00:00 Uhr bis Freitag, 04.02.2022, 08:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro entstand bei Farbschmierereien an der Rückseite eines Gebäudes "Am Bahnhof". Die Täter bemalten die Wand mit roter, weißer und schwarzer Farbe. Es wurde u.a. mit roter Farbe ein ca. 80cm x 70cm großes Hakenkreuz, sowie ein schwarzer, ca. 40cm großer Schriftzug mit dem Begriff "ACAB" aufgetragen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell