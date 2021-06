Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festgenommener Georgier zahlt Geldstrafe

Görlitz, BAB 4 (ots)

Nach fast genau drei Monaten nach der Ausfertigung durch die Staatsanwaltschaft Konstanz konnte nun ein Haftbefehl gegen einen georgischen Bürger wieder gelöscht werden. Der Verurteilte zahlte in diesem Zusammenhang die noch offene Geldstrafe i. H. v. 600,00 Euro, die vom Amtsgericht Singen (Hohentwiel) wegen Diebstahls angeordnet worden war. Der 25-Jährige, dessen Name bis gestern noch auf der Fahndungsliste stand, war am Dienstagmittag von Fahndern der Bundespolizei in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf festgenommen worden.

