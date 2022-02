Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Bistro - Täter stehlen Münzgeld aus Automaten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.02.2022:

Frielendorf

Einbruch in Bistro

Zeit: Sonntag, 06.02.2022, 03:30 Uhr bis Sonntag, 06.02.2022, 15:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Bistro in der Hauptstraße in Frielendorf.

Im Innenbereich des Bistros wurden durch die unbekannten Täter mehrere Geldspielautomaten gewaltsam aufgehebelt und das darin befindliche Münzgeld entwendet. An den Geldspielautomaten und an dem Gebäude entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Höhe des Diebesgutes konnte bisher nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

