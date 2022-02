Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte dringen in geparkten Linienbus ein - Feuerlöscher im Innenraum entleert

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.02.2022:

Niedenstein

Sachbeschädigung an Linienbus

Zeit: Freitag, 04.02.2022, 14:00 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 21:50 Uhr

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufdrücken der Doppeltüren gewaltsam Zutritt zu einem, auf dem Schwimmbadparkplatz in Niedenstein, geparkten Bus. Hier entnahmen die unbekannten Täter einen bordeigenen 12 kg-Feuerlöscher aus der Halterung und entleerten den gesamten Inhalt des Feuerlöschers im kompletten Innenraum des Busses. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Der Feuerlöscher wurde durch die unbekannten Täter entwendet.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell