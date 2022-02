Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: 10.000,- Euro Sachschaden durch Feuer an einer Gebäudewand

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Sachbeschädigung durch Feuer Tatzeit: 04.02.2022, 13:30 Uhr bis 08.02.2022, 12:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro entstanden bei einem Brand im Bereich der Laderampe eines Getränkemarkts im Walkmühlenweg. Unbekannte Täter hatten in den vergangenen Tagen dort offensichtlich ein Feuer entfacht, wodurch die Gebäudewand erheblich beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell