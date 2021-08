Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zaun beschädigt

Meppen (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in der Viktoriastraße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Holzzaun und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Verursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter Telefon 05931/949-0 in Verbindung zu setzen.

