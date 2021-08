Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diverse Sachbeschädigungen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Lingen zu diversen Sachbeschädigungen. Sowohl in der Karolinenstraße als auch in der Burgstraße beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Hauswände und ein Wahlplakat mit schwarzer und roter Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

