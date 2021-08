Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Drei Einbrüche in der Nacht zu Samstag

Meppen (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es an der Fürstenbergstraße und an der Straße "Am Neuen Markt" zu insgesamt drei Einbrüchen gekommen. Unbekannte Täter schlugen dabei zwei Fenster zu Firmengebäuden ein und verschafften sich Zugang zu einem Imbissgebäude. Ob sie Beute machen konnten ist bislang unklar. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell