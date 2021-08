Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 84-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Haselünne (ots)

Am späten Samstagnachmittag ist es auf der B213 in Klein Berßen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Ein 84-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr. Der Mann aus Bawinkel bog gegen 17.20 Uhr mit seinem BMW von der Haselünner Straße nach links auf die B213 ab. Dabei übersah der den in Richtung Löningen fahrenden Passat eines 62-jährigen Mannes aus Oranienburg. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen und muss ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Neben zwei Rettungswagen, war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz.

