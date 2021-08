Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zwei Motorradfahrer verletzt

Sögel (ots)

Am Sonntag kam es auf der Werlter Straße in Sögel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 37-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit seinem BMW in Richtung Sögel unterwegs. In einer dortigen Kurve kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer. Wodurch der Motorradfahrer gegen ein vor ihm fahrendes Motorrad eines 21-Jährigen prallte. Der 56-Jährige wurde dabei schwer und der 21-Jährige leicht verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

